Havertz si zranil koleno, dĺžka jeho absencie zatiaľ nie je známa
Autor TASR
Londýn 20. augusta (TASR) - Nemecký futbalista Kai Havertz z Arsenalu Londýn si zranil koleno a svojmu tímu bude chýbať. V 1. kole Premier League nastúpil ako striedajúci hráč v 60. minúte a po zápase na ihrisku Manchestru United sa tešil z víťazstva 1:0. V stredu sa však nezúčastnil otvoreného tréningu. Prognózy, či predpokladaná dĺžka absencie, zatiaľ nie sú známe.
Dvadsaťšesťročný útočník chýbal Arsenalu v uplynulej sezóne 2024/2025 viac než tri mesiace pre natrhnutý stehenný sval. V prípade dlhšej absencie by pravdepodobne chýbal aj v niekoľkých zápasoch nemeckej reprezentácie vrátane kvalifikácie MS začiatkom septembra proti Slovensku a Severnému Írsku.
