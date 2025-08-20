Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 20. august 2025
Havertz si zranil koleno, dĺžka jeho absencie zatiaľ nie je známa

Na snímke vpravo Kai Havertz. Foto: TASR/AP

Dvadsaťšesťročný útočník chýbal Arsenalu v uplynulej sezóne 2024/2025 viac než tri mesiace pre natrhnutý stehenný sval.

Londýn 20. augusta (TASR) - Nemecký futbalista Kai Havertz z Arsenalu Londýn si zranil koleno a svojmu tímu bude chýbať. V 1. kole Premier League nastúpil ako striedajúci hráč v 60. minúte a po zápase na ihrisku Manchestru United sa tešil z víťazstva 1:0. V stredu sa však nezúčastnil otvoreného tréningu. Prognózy, či predpokladaná dĺžka absencie, zatiaľ nie sú známe.

Dvadsaťšesťročný útočník chýbal Arsenalu v uplynulej sezóne 2024/2025 viac než tri mesiace pre natrhnutý stehenný sval. V prípade dlhšej absencie by pravdepodobne chýbal aj v niekoľkých zápasoch nemeckej reprezentácie vrátane kvalifikácie MS začiatkom septembra proti Slovensku a Severnému Írsku.
