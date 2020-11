Hazard sa zranil v sobotnom zápase

Madrid 29. novembra (TASR) – Belgický futbalista Eden Hazard sa opäť zranil. Stredopoliar Realu Madrid nedohral sobotný ligový zápas s Alavesom, keď musel v 28. minúte odísť z ihriska držiac sa za koleno. Úradujúci majster na vlastnom ihrisku napokon prehral 1:2.



Podľa trénera Realu Zinedinea Zidanea však nejde o nič vážne. „Myslím si a dúfam, že to má iba narazené. Tak mi to povedal aj on, že nejde o sval," citovala Francúza agentúra AFP.



Dvadsaťdeväťročný Hazard prišiel do Madridu minulý rok z Chelsea za 100 miliónov eur, no v uplynulom ročníku odohral iba 22 zápasov a strelil jediný gól. Pre zranenie vynechal aj úvod tohto ročníka, v novembri absentoval pre koronavírus.