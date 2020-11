Eden Hazard si poranil stehno a čaká ho ďalšia pauza

Madrid 30. novembra (TASR) - Belgický futbalový reprezentant Eden Hazard utrpel zranenie pravého stehna a čaká ho pauza. V pondelok o tom informoval jeho klub Real Madrid.



Dvadsaťdeväťročný krídelník nedohral sobotňajší ligový zápas s Alavesom, keď musel v 28. minúte odísť z ihriska. Úradujúci majster napokon prehral na vlastnom ihrisku 1:2. Následné vyšetrenia odhalili u Hazarda poranenie štvorhlavého svalu, no zatiaľ nie je známa dĺžka jeho pauzy. Podľa miestnych médií bude Realu chýbať aspoň dva týždne.



Hazard prišiel do Madridu minulý rok z Chelsea za 100 miliónov eur, no v uplynulom ročníku odohral iba 22 zápasov a strelil jediný gól. Pre zranenie vynechal aj úvod tohto ročníka, v novembri navyše absentoval pre koronavírus. Informovala agentúra AFP.