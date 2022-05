Futbalista Hazard zostane v Reale Madrid, potvrdil Ancelotti

Madrid 14. mája (TASR) - Belgický futbalista Eden Hazard si bude podľa Carla Ancelottiho aj naďalej obliekať dres Realu Madrid. Tréner s ním počíta, hoci pôsobenie 31-ročného stredopoliara v španielskom klube komplikujú zranenia. V tejto sezóne nastúpil v La Lige len do sedemnástich zápasov, z toho iba do siedmich v základnej zostave, a odohral 688 minút.



Hazard je však obľúbený medzi spoluhráčmi, ktorí ho prizvali oslavovať 35. titul v najvyššej súťaži aj postup do finále Ligy majstrov. "Zostane a bude mať veľkú motiváciu, pretože doteraz sa mu nedarilo. Chce ukázať svoju kvalitu. Jeho plány sú jednoznačné a figuruje v nich zotrvanie v Reale," povedal Ancelotti pre agentúru DPA. Hazarda by mohol nasadiť v nedeľnom ligovom stretnutí na pôde Cadizu.