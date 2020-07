Henderson si už do konca sezóny nezahrá, zranil si koleno

Liverpool 10. júla (TASR) - Kapitán futbalistov FC Liverpool Jordan Henderson sa už do konca ročníka na trávniku neobjaví, zranil si koleno. Informáciu potvrdil v piatok tréner čerstvého víťaza anglickej ligy Jürgen Klopp.



Henderson nedohral stredajší duel na trávniku Brightonu, ktorý vyhrali "The Reds" 3:1. Príčinou bola kolízia s Yvesom Bissoumom. Stredopoliar by však nemal ísť na operáciu a začiatok budúcej sezóny stihne. "Bol to príšerný moment, keď musel striedať. Vedeli sme, že sa stalo niečo, čo sa stať nemalo. Teraz som však už pomerne pozitívny, štart budúceho ročníka stihne," informoval novinárov na tlačovej konferencii Klopp.



Liverpool má štyri kolá pred koncom sezóny pred sebou ešte jeden cieľ v Premier League, chcel by dosiahnuť stobodovú métu. Teraz má v tabuľke 92 bodov a v sobotu ho čaká domáci súboj proti Burnley. Správu priniesla agentúra AFP.