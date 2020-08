Reprezentant Herc zamieril na ročné hosťovanie do Karvinej

Karviná 28. augusta (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant do 21 rokov Christián Herc bude obliekať dres MFK Karviná. Účastník najvyššej českej súťaže ho získal na ročné hosťovanie z anglického Wolverhamptonu.



Herc bol na hosťovaní v českej lige aj v minulej sezóne, za Viktoriu Plzeň nastúpil v jedinom ligovom stretnutí. "V Plzni som toho veľa neodohral, preto verím, že v Karvinej budem viac vyťažovaný. Veľmi sa teším," uviedol pre klubový web Herc, ktorý figuruje aj v nominácii SR 21 na kvalifikačný dvojzápas proti švajčiarskym rovesníkom (4. septembra o 19.00 h v Schaffhausene, 8. septembra o 20.15 h v Nitre).



S mužstvom Karvinej už niekoľko dní trénoval a čakal na vybavenie formalít. "Verím, že u nás preukáže svoje kvality a tímu pomôže. Je to veľmi dobrý futbalista, navyše kapitán slovenskej dvadsaťjednotky," povedal na adresu Herca športový riaditeľ MFK Karviná Lubomír Vlk.



Herc odišiel do Wolverhamptonu ešte v mládežníckom veku v roku 2015 z Nitry. Za A-tím "vlkov" si dosiaľ nezahral. V sezóne 2018/2019 hosťoval v Dunajskej Strede.