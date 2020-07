Hertha Berlín chce údajne získať Joviča z Realu Madrid

Berlín 16. júla (TASR) – Nemecký futbalový klub Hertha Berlín má záujem výrazne posilniť káder pred sezónou 2020/2021. Podľa periodika Marca sa zameral na útočníka Realu Madrid Luku Joviča. Dvadsaťdvaročný srbský reprezentant prišiel do Španielska vlani z Frankfurtu za 60 miliónov eur, v tíme sa však nepresadil.



Okrem Joviča je údajne v hre aj príchod Švajčiara Ricarda Rodrigueza z AC Miláno. Ľavý obranca má v Taliansku zmluvu iba do konca nasledujúceho ročníka. Napriek kríze súvisiacej s koronavírusom si Hertha môže dovoliť investíciu do hráčov, keďže jej majiteľ Lars Windhorst uvoľnil pre potreby klubu desiatky miliónov eur. Informovala o tom agentúra DPA.



Tréner Bruno Labbadia môže v budúcej sezóne počítať aj so slovenským reprezentantom Ondrejom Dudom, ktorý sa vrátil z hosťovania v Norwichi, okrem neho figuruje v kádri aj pravý obranca Peter Pekarík, ten podpísal novú zmluvu do 30. júna 2021.