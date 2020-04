Higuain by sa mohol čoskoro vrátiť do River Plate

Turín 3. apríla (TASR) - Futbalový útočník Gonzalo Higuain z Juventusu Turín by sa mohol čoskoro vrátiť do argentínskeho klubu River Plate. Uviedol to portál clarin.com. Podľa zdroja sa predstavitelia argentínskeho klubu pokúsia o rokovania s 32-ročným hráčom vtedy, keď mu jeho súčasný zamestnávateľ nepredĺži zmluvu, ktorá platí do leta 2021.



Argentínsky zakončovateľ prestúpil v roku 2006 z River Plate do Realu Madrid, v roku 2013 zamieril do SSC Neapol a za Juventus hrá od roku 2016. V uplynulej sezóne bol na hosťovaniach v AC Miláno a Chelsea Londýn. V tejto sezóne Serie A odohral 22 zápasov a strelil päť gólov.