Hintereggerov kuriózny hetrik, Bayern sa na šláger naladil víťazstvom

Berlín 24. mája (TASR) - Rakúsky futbalista Martin Hinteregger z Eintrachtu Frankfurt patril k ústredným postavám sobotného stretnutia 27. bundesligového kola na pôde Bayernu Mníchov. Do siete obhajcu nemeckého titulu skóroval dvakrát, ale pripísal si aj vlastný gól kurióznou pätičkou. Bayern zvíťazil 5:2 a na čele tabuľky si udržal štvorbodový náskok pred Borussiou Dortmund, na ktorej štadión pocestuje už v utorok.



Hinteregger dvoma presnými zásahmi v rozpätí 52. a 55. minúty znížil na 2:3, no hostia prišli o nádej na bodový zisk po tom, ako inkasovali ešte dvakrát. Záverečný gól padol v 74. minúte, keď sa rakúsky obranca snažil zastaviť striedajúceho Sergea Gnabryho, lopta sa mu zamotala medzi nohami a od päty doputovala až za čiaru. "Bol to jeden z najkrajších vlastných gólov, aké som dal," žartoval Hinteregger. Jeho mužstvo inkasovalo tretí gól tesne po zmene strán od Poliaka Roberta Lewandowského, ktorý sa v tejto sezóne presadil 27-krát a už vyrovnal svoje maximum z predchádzajúceho ročníka. "Aj v prvom polčase sme urobili niekoľko pozitívnych vecí, ale tento gól nás zrazil. Potom sme ožili vďaka našim dvom gólom, Bayern však dokázal opäť prepnúť na vyšší rýchlostný stupeň. Štvrtý a piaty zásah boli výsledkom našich chýb, no najmä v druhom dejstve sme predviedli solídny výkon," dodal Hinteregger.



Okrem Lewandowského sa strelecky v domácich farbách presadili aj Leon Goretzka, Thomas Müller a Alphonso Davies. Zverenci Hansiho Flicka zaťažili v 27 kolách tejto sezóny kontá súperov už 80 gólmi, čím sa postarali o nový rekord najvyššej nemeckej súťaže. "Nesmieme opomenúť Thomasa Müllera, ktorý využíval priestor nesmierne inteligentne a podieľal sa na viacerých góloch. Frankfurt je veľmi silný pri štandardných situáciách, vedeli sme to, no napriek tomu sme sa na to nepripravili ideálne. Musíme sa z toho poučiť," povedal Flick na oficiálnej klubovej stránke.



Okrem produktívnej ofenzívy sa Bavori v tomto ročníku prezentujú aj spoľahlivou obranou. Do Hintereggerovho okamihu v 52. minúte, keď skóroval po rohovom kope, neinkasoval brankár Manuel Neuer 516 minút a udržal si čisté konto päťkrát za sebou. "Je úžasné, ako hrá David Alaba v strede obrany, celú defenzívu drží pohromade. Som veľmi spokojný s prvým polčasom, v ktorom sme dominovali. Dúfam, že aj utorňajší súboj bude atraktívny, hoci po ňom ešte nebude o ničom rozhodnuté. Liga je veľmi vyrovnaná, predovšetkým na popredných miestach tabuľky," dodal Flick.



Úradujúci šampión si pred vzájomným duelom so svojím najbližším prenasledovateľom (utorok 26. mája, 18.30 h) udržal náskok a o vedúcu pozíciu nepríde ani v prípade prehry v nastávajúcom šlágri. Odpovedal na dortmundské víťazstvo na trávniku VfL Wolfsburg 2:0. Na štadióne Borussie sa vďaka tomu bude Bavorom podľa Müllera ľahšie dýchať: "Bolo to absolútne kľúčové stretnutie, potrebovali sme zareagovať na víťazstvo Dortmundu. Klobúk dole pred naším tímom, ukázali sme nezlomnosť a nebáli sme sa ísť na limit. Dva inkasované góly nevyzerajú najlepšie, ale celkovo bol výkon veľmi dobrý. Proti Dortmundu nastúpime s obrovským odhodlaním, aj keď sa bude hrať bez divákov. Ideme za naším cieľom a tým je víťazstvo. Tešíme sa na utorok, titul chceme v Mníchove, kde patrí."