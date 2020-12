Hodge odkazuje, že Maradonov dres nie je na predaj

Londýn 1. decembra (TASR) – Bývalý anglický futbalový reprezentant Steve Hodge zdôraznil, že dres Diega Maradonu, v ktorom strelil dva ikonické góly vo štvrťfinále MS 1986 do siete Albionu, nie je na predaj.



Hodge si po zápase vymenil dres s legendárnym argentínskym útočníkom. Maradona, ktorý skonal minulý týždeň vo veku 60 rokov, v ňom strelil gól "božou rukou" a následne pridal jeden z najkrajších v histórii futbalu po sóle z vlastnej polovice ihriska. Argentína vďaka tomu vyhrala zápas 2:1 a neskôr aj celý šampionát. Slávna relikvia s číslom 10 je momentálne vystavená v Národnom futbalovom múzeu v Manchestri.



Hodge uviedol, že v uplynulých dňoch ho zaplavili žiadosti o dres a zároveň rozptýlil fámy o tom, že hľadá sedemcifernú sumu za jeho predaj.



„Mám ho už 34 rokov a ani raz som sa ho nepokúsil predať. Páči sa mi, že ho mám, má nesmiernu sentimentálnu hodnotu.



Ľudia mi nepretržite klopali na dvere a neustále mi zvoní telefón z každej televízie a rozhlasovej stanice, dokonca aj zo zahraničných. Bolo to nepríjemné a nepekné. Videl som články, v ktorých písali, že chcem milión či dva milióny a hrabem sa za peniazmi. Považujem to za neúctivé a nesprávne. Nie je na predaj," uviedol päťdesiatosemročný Hodge pre televíziu BBC.



Bývalý stredopoliar vzdal hold genialite jedného z najlepších hráčov histórie a povedal, že ho nikdy nevinil za to, že využil šancu skórovať rukou. „Nikdy som mu to nevyčítal. V každom kúte sveta ho rešpektovali a ľudia oceňovali jeho genialitu. A na ten zápas nikto nikdy nezabudne."