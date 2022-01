Hoffenheim predĺžil kontrakt s Raumom do roku 2026

Frankfurt 21. januára (TASR) - Nemecký futbalový klub Hoffenheim predĺžil kontrakt s krajným obrancom Davidom Raumom do roku 2026.



Dvadsaťtriročný nemecký reprezentant prišiel do klubu pred sezónou z Greutheru Fürth a hneď sa presadil do základnej zostavy. "David je momentálne jednou z vychádzajúcich hviezd nemeckého futbalu," povedal športový riaditeľ klubu Alexander Rosen.



Hoffenheim v piatok získal aj osemnásťročného talentovaného obrancu Justina Chea z USA, ktorý prišiel z Dallasu na hosťovanie do roku 2023 s opciou na trvalý prestup. Informovala agentúra dpa.