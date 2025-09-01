< sekcia Šport
Hojlund sa stal novým spoluhráčom Lobotku v Neapole
Autor TASR
Neapol 1. septembra (TASR) - Dánsky futbalista Rasmus Hojlund sa sťahuje z anglického Manchestru United do talianskeho SCC Neapol. Dvadsaťdvaročný útočník sa tak stane novým spoluhráčom slovenského reprezentanta Stanislava Lobotku. Ročné hosťovanie zahŕňa povinnú klauzulu na prestup za 50 miliónov eur, ktorá sa aktivuje, ak sa Neapolu podarí kvalifikovať do Ligy majstrov, uvádza Sky Sports.
Hojlund odohral za „červených diablov“ od prestupu z Atalanty Bergamo v auguste 2023 95 zápasov a strelil 26 gólov. Pod vedením Antonia Conteho sa pod Vezuvom pokúsi využiť priestor, ktorý by mohol dostať pri zranení Romeluho Lukakua.
Neapol takisto v pondelok, v posledný deň prestupového obdobia, informoval o návrate 25-ročného krídelníka zo Severného Macedónska Eljifa Elmasa na hosťovanie s opciou z RB Lipsko.
