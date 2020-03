Holandská Eredivisie dostala stop zatiaľ do 1. júna

Den Haag 31. marca (TASR) – Holandská futbalová Eredivision sa nerozbehne skôr ako 1. júna pre pandémiu koronavírusu. Dnes večer to potvrdil holandský premiér Mark Rutte.



V krajine zatiaľ platí zákaz konania verejných podujatí do 28. apríla. Na zoznam väčších podujatí, ktoré podliehajú schváleniu aj po tomto termíne, ale patria aj futbalové zápasy. Očakáva sa, že ak aj Holandský futbalový zväz (KNVB) rozhodne o dohraní ôsmich zostávajúcich kôl základnej časti, hrať sa budú bez divákov. Ako informovala agentúra SID, verdikt by mal padnúť v stredu.