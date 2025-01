Holandský obranca Rensch prestúpil z Ajaxu do AS Rím

Rím 23. januára (TASR) - Holandský futbalista Devyne Rensch prestúpil z Ajaxu Amsterdam do AS Rím za približne 5 miliónov eur. Dvadsaťdvaročný obranca podpísal kontrakt do leta 2029 s ročným platom 1,2 milióna eur.



Rensch sa stal siedmym Holanďanom, ktorý podpísal zmluvu s Rímom. Nasleduje tak kroky hráčov ako Maarten Stekelenburg, Kevin Strootman, Urby Emanuelson, Rick Karsdorp, Justin Kluivert a Georginio Wijnaldum. Správu priniesol portál footbalitalia.net.



"Nebolo ľahké ho pustiť v tomto období. Ako hráč vyrastal v našej akadémii a bol jednoznačný člen základnej zostavy, takže bude nám určite chýbať. Túžil však po novej výzve a teraz má možnosť ukázať svoje kvality v jednej z najlepších líg v Európe. Prajeme mu len to najlepšie a dúfame, že bude v Taliansku rovnako úspešný ako u nás v Ajaxe," vyjadril sa k prestupu športový riaditeľ klubu Alex Kroes.