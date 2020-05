Holec bude od sezóny 2020/2021 brankárom Sparty Praha

Praha 28. mája (TASR) – Slovenský brankár Dominik Holec podpísal vo štvrtok s českým futbalovým klubom Sparta Praha kontrakt na tri roky. Nového zamestnávateľa si hľadal po tom, ako v marci pre likvidáciu klubu skončil v MŠK Žilina.



Holec bude v českej metropole pôsobiť od sezóny 2020/2021. "Som veľmi šťastný, že som sa stal hráčom Sparty. Je to ďalší posun v mojej kariére. Dostal som sa do najslávnejšieho českého klubu. Sparta je pojem v celom svete. Na každom kroku vidieť, aký je to obrovský klub," povedal 25-ročný brankár, ktorý o prestupe do Sparty rokoval najmä so športovým riaditeľom Tomášom Rosickým.



"Bola to veľká česť rokovať s ním. Veľmi mi imponoval jeho konkrétny záujem, ako aj samotné rokovanie. Priznávam sa, že jedna z vecí, prečo som sa rozhodol pre Spartu, bola osoba Tomáša Rosického."



V obnovenej ligovej sezóne figurujú zverenci Václava Kotala na deviatej priečke, v stredu podľahli doma Viktorii Plzeň 1:2.



"Chcem urobiť všetko pre to, aby som za Spartu chytal čo najviac. Dostal som šancu v klube, teraz to už bude iba na mne. Urobím všetko pre to, aby som dopomohol Sparte, aby sa jej darilo, aby sme ju spolu so spoluhráčmi vrátili tam, kde patrí. Veľmi sa teším na pôsobenie na Letnej," dodal Holec na webe svojej zastupiteľskej agentúry csm-agency.sk.



Riaditeľ CSM-Agency Juraj Vengloš potvrdil, že Pražania sa o Holeca zaujímali dlhodobo. "Boli sme v kontakte už na jeseň, ako aj na jar. Po skončení jeho zmluvy zo Žilinou sa zintenzívnili naše rokovania a dnes sme sa definitívne dohodli. Samozrejme, po Dominových skvelých výkonoch ho chceli získať aj iné kluby. Napríklad zo Španielska alebo z Belgicka, no Sparta bola najrýchlejšia, najkonkrétnejšia, mala veľmi korektný prístup."