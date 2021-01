Holec by mal stráviť zvyšok sezóny na hosťovaní v poľskom Rakówe

Praha 14. januára (TASR) - Slovenský futbalový brankár Dominik Holec by mal zvyšok sezóny dochytať v poľskom tíme Raków Čenstochová. Podľa portálu sport.blesk.cz je hosťovanie zo Sparty Praha už hotová vec a s novými spoluhráčmi už odcestoval na sústredenie do Turecka. K oficiálnemu prestupu už chýba doladiť iba administratívne náležitosti.



Holec prišiel do Sparty minulý rok na jar ako voľný hráč po tom, ako ukončil pôsobenie v Žiline. Príliš sa však nepresadil, keď na jeseň nastúpil na dva zápasy za rezervný tím.