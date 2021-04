Hornyák predĺžil zmluvu s Puskásovou Akadémiou do leta 2023

Budapešť 1. apríla (TASR) - Slovenský futbalový tréner Zsolt Hornyák bude v maďarskom prvoligovom klube Puskásova Akadémia pôsobiť až do leta 2023, keď s ním vo štvrtok predĺžil platnú zmluvu.



Puskásova Akadémia pod jeho vedením dosiahla historické úspechy. V minulom roku získala bronz za tretie miesto, momentálne je mužstvo na druhom mieste tabuľky s osembodovým náskokom pred tretím MOL Fehérvárom. "Predĺženiu zmluvy sa veľmi teším, lebo môžem pokračovať v začatej práci. Verím, že sme ešte stále len na začiatku cesty a aj v budúcnosti budeme mať čo robiť. Svoje ďalšie dva roky by som chcel založiť na tvrdej práci. Medzi moje ciele patrí aj dosiahnutie dobrých výsledkov, ale ako to bolo aj doteraz, chcem klásť silný dôraz na výchovu a zabudovanie mladých hráčov. V našom súčasnom kádri máme viacero mladých futbalistov, v ktorých vidím obrovský potenciál. Ak svoju prácu budeme robiť dobre, môžu z nich vyrásť fantastickí hráči," povedal pre klubový web Zsolt Hornyák, ktorý v klube pôsobí od leta 2019.



Prácu 47-ročného trénera pochválil aj riaditeľ klubu Balázs Tóth: "Uplynulé dva roky priniesli v pozitívnom zmysle veľkú zmenu. V prvom roku sa nám podarilo dosiahnuť vynikajúce výsledky, keďže sme skončili na treťom mieste, čo je klubový rekord. A k slovu sa dostalo viacero mladých hráčov. Zsolt priniesol dynamickú, odvážnu hru, na ktorej trvá aj teraz. Toto vnímanie dokonalo zapadá do našich predstáv. Sme šťastní, že sa nám podarilo dohodnúť a spolupráca bude pokračovať."