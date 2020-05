Hráči a tréneri Eibaru sa obávajú vírusu a nechcú sa vrátiť na trávnik

Madrid 5. mája (TASR) - Futbalisti a tréneri španielskeho klub Eibar majú obavy z návratu na trávniky počas pandémie koronavírusu. Uviedli to deň po tom, ako vedenie španielskej ligy oznámilo klubom, že tento týždeň môžu obnoviť tréningy.



"Bojíme sa, že začneme s aktivitou, pri ktorej nebudeme schopní splniť prvé odporúčanie zdravotníckych odborníkov - udržovať odporúčanú vzdialenosť od ostatných. Obávame sa, že by sme sa mohli nakaziť a nakaziť členov našich rodín," píše sa v stanovisku, ktoré zverejnili futbalisti a tréneri Eibaru a nie samotný klub.



V ňom vyjadrili aj obavy nad druhou vlnou koronavírusu v Španielsku, ktorú by mohol odštartovať práve futbal: "Prioritou musí byť zdravie všetkých. Žiadame záruky, žiadame zodpovednosť."



Eibar sa k stanovisku nevyjadril a uviedol, že tréningový harmonogram na tento týždeň zostal v platnosti.



V Španielsku plánujú obnoviť súťaže v júni, no bez divákov. Všetci hráči, tréneri a zamestnanci klubov musia absolvovať testy pred štartom tréningov a pravidelne aj potom. Informovala agentúra AP.



V Španielsku evidovali v utorok o 19.30 SELČ celkovo vyše 250.000 prípadov ochorenia COVID-19, po nákaze novým koronavírusom SARS-CoV-2 tam zomrelo viac ako 25.000 ľudí. Celosvetovo je v 212 krajinách/územiach potvrdených už vyše 3,6 milióna prípadov nákazy novým koronavírusom, podľahlo mu vyše 255.000 osôb.