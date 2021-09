Hráči AS Rím nastúpia v špeciálnych dresoch na podporu Afgancov

Rím 11. septembra (TASR) - Taliansky futbalový klub AS Rím nastúpi na nedeľný ligový zápas proti Sassuolu v špeciálnej edícii dresov. Chce nimi podporiť obyvateľov Afganistanu i ľudí, ktorí z krajiny utiekli pred radikálnym hnutím Taliban.



Podľa oficiálneho webu klubu po nedeľnom stretnutí poputujú dresy do dražby a získané prostriedky venujú na pomoc Afgancom. "Sme hrdí, že sa môžeme pripojiť k Agentúre OSN pre utečencov a podporiť afganský ľud, ktorý čelí humanitárnej kríze. Sme presvedčení, že za týchto okolností ukážu Rimania svoju štedrosť a empatiu," uviedol výkonný riaditeľ AS Guido Fienga.