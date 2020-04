Futbalisti z AS Rím sa vzdali svojej marcovej výplaty

Rím 18. apríla (TASR) - Futbalisti AS Rím sa s vedením talianskeho klubu dohodli na šetrení mzdových nákladov počas pandémie koronavírusu. Tím sa už vzdal marcovej výplaty, financie za apríl, máj a jún sa použijú v sezóne 2020/2021.



V najhoršom prípade, pokiaľ by sa najvyššia talianska súťaž nemohla dohrať, hráči sa vzdajú štyroch mesačných výplat. K podobnému kroku chcú pristúpiť aj funkcionári klubu, ten by vďaka tomu mohol celkovo ušetriť asi 30 miliónov eur. AS míňa na platy hráčov a ďalšieho personálu približne 180 miliónov eur ročne. Na redukcii platov sa okrem Ríma dohodli aj v Juventuse Turín a Parme. Informovala o tom agentúra SID.