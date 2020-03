Hráči Atletica a Valladolidu sa zrieknú časti mzdy

Madrid 27. marca (TASR) – Futbalisti a tréneri Atletica Madrid sa v najbližších týždňoch vzdajú časti svojich platov. Španielskemu klubu tak chcú pomôcť znížiť ekonomický dopad krízy spôsobenej pandémiou nového koronavírusu. Pre Radio Marca to potvrdil prezident Atletica Enrique Cerezo.



"Dohodli sa na tom hráči spoločne s realizačným tímom. Uvedomujú si, čo sa okolo nich deje. Preto nemajú problém so znížením miezd," povedal podľa agentúry DPA 72-ročný Cerezo. Krok "Los Colchoneros" nasledoval vo štvrtok aj ďalší účastník La Ligy Real Valladolid. Hráči i tréneri sa dohodli, že sa zrieknu časti platov počas prerušenia súťaže, v prípade jej opätovného rozbehnutia by opäť dostávali celú mzdu.



Včera večer sa rozhodlo skresať platy hráčom a členom realizačného tímu vedenie majstrovskej Barcelony. Španielske zákony umožňujú v prípade zásahu vyššej moci upraviť zmluvy a súčasná pandémia je práve takouto výnimočnou udalosťou. V Španielsku aktuálne evidujú viac ako 57-tisíc infikovaných osôb a vyše 4300 mŕtvych.