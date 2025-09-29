< sekcia Šport
Hráči čelia nadmernému zaťaženiu, ukázala správa FIFPRO
Významný je aj faktor cestovania.
Autor TASR
Hoofddorp 29. septembra (TASR) – Svetová hráčska únia FIFPRO zverejnila správu Player Workload Monitoring (PWM) za sezónu 2024/25, ktorá poukazuje na nadmerné vyťaženie futbalistov v kluboch i reprezentáciách.
Podľa dokumentu žiadny z 12 tímov, ktoré sa zúčastnili na Klubových majstrovstvách sveta, vrátane Chelsea, Manchestru City, PSG či Realu Madrid, nedostal pred začiatkom tréningu minimálnu 28-dňovú prestávku odporúčanú FIFPRO. Iba jeden z nich mal aspoň 28 dní na predsezónnu prípravu.
Anglický obranca Archie Gray z Tottenhamu bol s 80 štartmi (za klub a anglickú reprezentáciu do 21 rokov) na čele rebríčka najvyťaženejších hráčov. Stredopoliar Federico Valverde z Realu Madrid odohral 72 duelov a 6676 minút, pričom 58-krát nastúpil na zápasy v intervale kratšom ako päť dní. Kim Min-jae z Bayernu Mníchov zaznamenal sériu 20 takýchto vystúpení, kým ho v máji vyradilo z hry zranenie achillovej šľachy.
Správa poukazuje aj na krátku prestávku medzi sezónami. Hráči európskych klubov a národných tímov mali v priemere tri týždne voľna, zatiaľ čo finalisti NBA 14 týždňov a finalisti bejzbalovej MLB až 15 týždňov.
Významný je aj faktor cestovania. Stredopoliar Moises Caicedo precestoval vlani v októbri počas reprezentačnej prestávky 25.000 kilometrov s ekvádorskou reprezentáciou, no už 20. októbra odohral celé stretnutie Premier League proti Liverpoolu.
Rekordné zaťaženie zaznamenal aj barcelonský talent Lamine Yamal, ktorý nastúpil do 130 zápasov ešte pred dovŕšením 18 rokov. Na porovnanie, Andres Iniesta (11.5.2002) ich mal v rovnakom veku iba 40. Informácie priniesla agentúra DPA.
