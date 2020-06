Hráči Dortmundu sa do konca roka vzdajú časti platov

Dortmund 30. júna (TASR) - Futbalisti Borussie Dortmund sa do konca roka vzdajú časti svojich platov. V utorok to oznámil výkonný riaditeľ klubu Hans-Joachim Watzke.



Hráči Dortmundu už predtým súhlasili, že budú dostávať nižšie platy počas pauzy spôsobenej koronavírusom a to sa teraz predĺži až do konca roku 2020. Podľa medializovaných informácií budú futbalisti dostávať o 20 percent menej.



Vedenie Borussie v pondelok oznámilo, že v sezóne 2019/2020 očakáva stratu vo výške 45 miliónov eur. Klub prišiel o peniaze zo vstupeniek a predaja televíznych práv. Informovala o tom agentúra dpa.