Hráči druholigového Raya Vallecano odmietli návrat k tréningu

Madrid 18. mája (TASR) - Futbalisti druholigového španielskeho klubu Rayo Vallecano sa v pondelok odmietli vrátiť do spoločného tréningového procesu. Spravili tak na protest proti kráteniu miezd.



V Španielsku sa v pondelok mohli profesionálne kluby opätovne zapojiť do tréningového procesu v malých skupinách. Hráči Raya požadujú, aby im klub vyplácal mzdu v plnej výške, keďže reštart dvoch najvyšších súťaží v krajine sa blíži. Do tréningového centra klubu preto neprišli a pokračovali iba v individuálnej príprave.



Mnoho klubov v Španielsku využilo počas pandémie koronavírusu inštitút nútenej dovolenky pre hráčov, ich platy v niektorých prípadoch klesli až o 70 percent. Informovala agentúra AP.