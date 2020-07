Hráči FC Sevilla už trénujú po negatívnych výsledkoch na koronavírus

Sevilla 30. júla (TASR) - Futbalisti FC Sevilla sa vo štvrtok vrátili do tréningového procesu po tom, ako mali negatívne výsledky testov na koronavírus.



Nedeľňajšie testovanie odhalilo nákazu u srbského stredopoliara Nemanju Gudelja, ktorý je v domácej izolácii. Zvyšok tímu z preventívnych dôvodov až do štvrtka netrénoval.



Andalúzsky tím sa v osemfinále Európskej ligy UEFA stretne 6. augusta v Duisburgu s AS Rím.