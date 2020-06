Hráči Liverpoolu sa pripojili k protestom, pokľakli v stredovom kruhu

Liverpool 1. júna (TASR) - Futbalisti FC Liverpool sa v pondelok pripojili k protestom na podporu zosnulého Afroameričana Georgea Floyda. Zverenci trénera Jürgena Kloppa sa počas tréningu zoradili na stredovom kruhu a demonštratívne si kľakli na jedno koleno.



Viacerí hráči "The Reds" vyjadrili na sociálnej sieti aj vlastnú formu protestu, k udalosti v americkom štáte Minnesota sa vyjadrili Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, či Jordan Henderson. Správu zverejnila agentúra DPA.



Štyridsaťšesťročný George Floyd zomrel v pondelok 25. mája v americkom Minneapolise po brutálnom policajnom zásahu. Ako ukázalo video, ktoré sa rozšírilo na internete, policajt Derek Chauvin najmenej päť minút tlačil kolenom na krk neozbrojeného, spútaného a ležiaceho Afroameričana. Floyd - zatknutý predtým za priestupok - sa sťažoval na bolesť a kričal, že nemôže dýchať. Postupne sa prestal hýbať aj rozprávať. Zomrel krátko na to, po prevoze do nemocnice. Po jeho násilnej smrti vypukli v Minneapolise, ale aj ďalších amerických mestách, masové protesty. Proti policajnému násiliu s rasovým podtextom sa vyslovili mnohé americké športové hviezdy ako basketbalista LeBron James či členka basketbalovej Siene slávy Lisa Leslieová. Legendárny basketbalista NBA Michael Jordan neskrýval zlosť nad zbytočnou smrťou a vyzval na zmeny v spoločnosti.



Hnutie proti policajnému násiliu voči afroamerickej komunite v USA podporili cez víkend svojimi gestami aj futbalisti Marcus Thuram z Borussie Mönchengladbach či útočník Dortmundu Jadon Sancho. Mnohí športovci vyzvali k rasovej rovnosti, k manifestu hráčov NHL sa pridal aj slovenský hokejista Zdeno Chára.