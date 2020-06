Hráči MLS odsúhlasili novú kolektívnu dohodu a reštart ligy

New York 3. júna (TASR) - Futbalisti zámorskej Major League Soccer (MLS) súhlasili s novou kolektívnou dohodou až do roku 2025. Dohoda už bola predrokovaná vo februári, ale jej ratifikáciu stopla pandémia koronavírusu.



Hráčska asociácia MLS, v ktorej pôsobia aj štyria slovenskí hráči Albert Rusnák (Real Salt Lake), Ján Greguš (Minnesota United), Matej Oravec (Philadelphia Union) a Boris Sekulič (Chicago Fire) potvrdila, že sa tak môže reštartovať aj prerušená sezóna. "Odhlasovali sme tiež plán dohrať sezónu 2020, to nám umožní krok vpred a pokračovať v športe, ktorý všetci naši hráči milujú," citovala agentúra AP z komuniké MLSPA.



Sezónu MLS prerušili 12. marca, individuálne tréningy v klubových zariadeniach boli povolené od 6. mája. Hromadná príprava sa začala koncom mája. Ročník by sa mohol dohrať od júla turnajom s 26 mužstvami v Disney Worlde v Orlande na Floride. Tímy by sa rozdelili na tri šesťčlenné a jednu osemčlennú skupinu, každý klub by mohol mať v dejisku maximálne 45 až 47 ľudí. Dve najlepšie mužstvá z každej skupiny by sa prebojovali do play off.