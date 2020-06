Hráči Plzne venovali výhru Čišovskému, Guľa: O výsledok nešlo

Plzeň 29. júna (TASR) - Len niekoľko hodín pred úvodným výkopom nedeľného zápasu najvyššej českej futbalovej súťaže Viktoria Plzeň - Sparta Praha (2:1) prišla tragická správa o úmrtí Mariána Čišovského. Bývalý slovenský reprezentačný obranca podľahol vo veku 40 rokov Amyotrofickej laterálnej skleróze (ALS), s ktorou zvádzal boj od roku 2014. Oba tímy mu vzdali úctu tým, že nastúpili s čiernymi páskami a všetci hráči Viktorie hrali s Čišovského menom na drese. V 28. minúte, symbolicky podľa čísla jeho dresu, sa s ním fanúšikovia naposledy rozlúčili potleskom.



"Bolo potrebné, aby sme si k tomu niečo povedali, pretože to bolo veľmi silné. Ďakujem generálnemu manažérovi klubu pánovi Šádkovi a skúseným hráčom, že to uchopili takýmto spôsobom. Som rád, že sa nám podarilo zápas odohrať na veľmi solídnej úrovni a ešte aj vyhrať, čo je však v tejto chvíli skoro nepodstatné. O výsledok až tak nešlo. Bolo dôležité, aby chlapci vyslali signál ich kamarátovi a veľkému človeku," citoval web plzenského klubu slová Čišovského krajana a trénera domácej Viktorie Adriana Guľu.



Čišovský pôsobil vo Viktorii v rokoch 2011-2014, dvakrát získal majstrovskú trofej a zahral si aj Ligu majstrov. "Bolo to nepríjemné. Keď sme sa ráno stretli, všetci sme boli z tej správy smutní. Nezostávalo nám ale nič iné, ako ukázať na ihrisku, aký bol Čišo celý svoj život bojovník. Víťazstvo venujeme hlavne jemu," poznamenal strelec víťaznej "trefy" Ondřej Mihálik, ktorého doplnil spoluhráč a autor prvého gólu nedeľného podvečera Tomáš Chorý. "Po celej Českej republike a Slovensku ľudí pichlo pri srdci. Správa je hrozne smutná a naše pocity sa nedajú opísať slovami. Som veľmi šťastný, že sme výhru poslali Mariánovi a že pri tom bola celá jeho rodina."



Sparťanom sa ani po deviatich rokoch nepodarilo prelomiť smolu na plzenskom štadióne a z 3. miesta tabuľky majú na Viktoriu nedostižnú 16-bodovú bodov. Pre Spartu to bola prvá ligová prehra po siedmich víťazstvách v sérii. "Najmä v prvom polčase sme boli Plzni vyrovnaným súperom. Mali sme niekoľko dobrých príležitostí, bohužiaľ sa nám nepodarilo nejakú využiť," konštatoval lodivod Sparty Václav Kotal.