Hráči PL budú mať na dresoch odkaz iniciatívy Black Lives Matter

Londýn 12. júna (TASR) - Futbalisti anglickej Premier League budú nosiť na zadnej strane dresov namiesto mien posolstvo globálnej iniciatívy s názvom "Black Lives Matter". Stane sa tak v prvých dvanástich zápasoch obnovenej sezóny.



Vedenie najvyššej anglickej súťaže tiež podporí hráčov, ktorí sa rozhodnú vykonať protestné gesto formou kľaknutia si pred zápasom alebo počas neho. Informáciu zverejnil v piatok server BBC.



Najvyššia súťaž sa obnoví na budúci týždeň v stredu, pauza spôsobená pandémiou koronavírusu trvá sto dní. Pravidlá síce zakazujú akékoľvek politické, náboženské alebo osobné výroky či obrázky na dresoch počas zápasov, no Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) apeluje na národné zväzy, aby zvážili tresty pre hráčov, ktorí vyjadrujú podporu hnutiu proti policajnému násiliu voči afroamerickej komunite v USA: "Žiadame riadiace orgány súťaží, aby pristupovali k previneniam hráčov proti pravidlám tohto druhu so zdravým rozumom. FIFA má vo svetle smrti Georgea Floyda pochopenie pre konanie týchto futbalistov."



Celosvetové protesty vyvolala smrť Afroameričana Georgea Floyda. Ten zomrel 25. mája v americkom meste Minneapolis pri zásahu belošských policajtov, keď ležal spútaný na zemi a jeden policajt mu niekoľko minút kľačal na krku. Jeho smrť vyvolala v mestách po celých USA protesty, ktoré prerástli do násilností.