Hráči Wu-chanu sa po týždňoch vrátili do vlasti, čaká ich karanténa

Wu-chan 17. marca (TASR) – Futbalisti čínskeho klubu Wu-chan Čuo-er sa konečne vrátili do vlasti. Hráči uviazli na sústredení v Španielsku po januárovom vypuknutí nákazy koronavírusom v ich domovskej krajine. Po niekoľkých týždňoch sa však situácia zmenila. V Číne dostali vírus pod kontrolu, naopak, Španielsko je jednou z najzasiahnutejších oblastí na svete. Evidujú tam takmer desaťtisíc prípadov, 342 ľudí zomrelo.



Tím Wu-chanu pristál v pondelok o tretej popoludní miestneho času na letisku v Šen-čene, tým sa však ich strasti neskončili. Ešte predtým ako putovali do povinnej karantény, museli absolvovať zdĺhavé colné a zdravotné kontroly. Podľa agentúry AFP im trval presun z letiska do hotela dvanásť hodín. Kedy sa dostanú definitívne domov, ktorý je od ich súčasného miesta pobytu vzdialený asi tisíc kilometrov, zatiaľ nie je známe. "Keď tím absolvuje predpísaný čas v izolácii, bude pokračovať v tréningu. Hoci sme boli desaťtisíce kilometrov ďaleko, naše srdcia zostali vo Wu-chane s jeho obyvateľmi," uviedol klub v stanovisku.



V Číne je stále nakazených viac ako 80-tisíc osôb, výrazne sa však tamojším úradom podarilo znížiť nárast nových prípadov, ktoré evidujú už iba v desiatkach denne. Doteraz tam zomrelo 3226 ľudí. Celosvetovo je hlásených vyše 183-tisíc nakazených a 7175 úmrtí.