Hummels po sezóne ukončí kariéru: Nevyhne sa tomu žiadny hráč

Berlín 4. apríla (TASR) - Nemecký futbalista Mats Hummels po tejto sezóne ukončí hráčsku kariéru. Tridsaťšesťročný obranca počas nej získal v dresoch Bayernu a Borussie Dortmund celkovo šesť titulov v Bundeslige a štyri trofeje v Nemeckom pohári. S národným tímom vyhral MS v roku 2014 v Brazílii.



"Teraz prichádza chvíľa, ktorej sa nevyhne žiadny futbalista. Po viac ako 18 rokoch a mnohých veciach, ktoré mi futbal dal, ukončím toto leto svoju kariéru. Práve teraz bojujem so svojimi emóciami,“ uviedol Hummels v piatok na sociálnej sieti Instagram. Vo videu sa objavilo množstvo momentov z jeho kariéry. „Keď to všetko vidím, ešte viac si uvedomujem, ako veľa pre mňa celá táto cesta znamenala. Aké výnimočné bolo môcť to zažiť. Chce to mať správnych trénerov v správnom čase, byť zdravý a mať pri sebe kvalitných spoluhráčov."



Hummels nastúpil do mládežníckej akadémie Bayernu Mníchov v roku 2003 a o štyri roky neskôr debutoval v bavorskom klube na profesionálnej úrovni. Krátko nato prestúpil k rivalovi Borussii, kde pôsobil prvýkrát v rokoch 2008 až 2016. Potom sa však rozhodol vrátiť do Bayernu. Po trojročnom pôsobení zamieril späť do Dortmundu. S tímom si dvakrát zahral aj finále Ligy majstrov, no v oboch prípadoch sa radoval súper. Po skončení predchádzajúcej sezóny sa nedohodol s Borussiou na novej zmluve a prvýkrát v kariére si vybral klub mimo svojej rodnej krajiny. Uzavrel ročný kontrakt s AS Rím.



Skúsený stopér neopomenul ani fanúšikov: „Budú mi chýbať veľké štadióny a diváci. Ako sú tí na južnej tribúne Dortmundu. Bolo úžasné môcť hrať pred takouto kulisou.“ Informovala agentúra DPA.