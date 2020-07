Ibiševič zrejme v Herthe Berlín skončí, klub mu neponúkol novú zmluvu

Berlín 9. júla (TASR) – Nad zotrvaním kapitána mužstva Vedada Ibiševiča v berlínskej Herthe visí otáznik. Vedenie účastníka najvyššej nemeckej futbalovej súťaže totiž čoskoro 36-ročnému útočníkovi z Bosny a Hercegoviny nepredostrelo návrh novej zmluvy, pričom platnosť predošlého kontraktu vypršala v posledný júnový deň.



„Vedada sme medzitým informovali, že pre neho v tomto momente nemáme pripravený návrh na predĺženie kontraktu," citovala agentúra dpa športového riaditeľa Michaela Preetza. Naopak, Hertha ráta so službami slovenského reprezentačného obrancu Petra Pekaríka, ktorý sa pred niekoľkými dňami dohodol s klubom na novej zmluve do júna 2021.



Ibiševič prestúpil do Herthy Berlín v roku 2016 z VfB Stuttgart. Vo svojej kariére si obliekal aj dresy St. Louis Strikers, Chicaga Fire, Paríža SG, Dijonu, Alemannie Aachen a Hoffenheimu. Na konte má aj 83 štartov za národný tím, strelil 28 gólov.