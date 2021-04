Ibrahimovič a AC Miláno sú blízko podpisu novej zmluvy, tvrdí Maldini

Miláno 10. apríla (TASR) - Švédsky futbalista Zlatan Ibrahimovič je blízko podpisu novej zmluvy s AC Miláno. Uviedol to riaditeľ talianskeho klubu Paolo Maldini, ktorého slová citovala agentúra AFP.



"Sme veľmi blízko k dohode. Zostáva doladiť iba detaily," povedal Maldini pred sobotným zápasom s Parmou, v ktorom Ibrahimovič uvidel v 60. minúte od hlavného rozhodcu červenú kartu za slovnú inzultáciu.



Tridsaťdeväťročný švédsky kanonier sa vrátil do Milána vlani v januári, v roku 2011 pomohol "rossoneri" k zisku titulu. Do aktuálnej sezóny vstúpilo AC výborne, dlho bolo na čele tabuľky, prišli však zakolísania a prenechanie pozície lídra mestskému rivalovi Interu.



Ibrahimovič je s 15 gólmi najlepší strelec mužstva v tomto ligovom ročníku a to aj napriek tomu, že vinou zranení odohral iba 16 zápasov v Serie A. Jeho súčasná zmluva platí do konca tejto sezóny, novú by mal dostať do júna 2022.