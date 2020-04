Ibrahimovič pravdepodobne nebude pokračovať v AC Miláno

Miláno 1. apríla (TASR) - Zlatan Ibrahimovič po aktuálnej sezóne pravdepodobne opustí káder futbalistov AC Miláno. Podľa talianskeho denníka Gazzetta dello Sport neplánuje švédsky kanonier využiť opciu na predĺženie svojej zmluvy.



Ibrahimovič je údajne rozčarovaný z udalostí v klube, ktorý iba nedávno prepustil svojho šéfa futbalových operácií Zvonimira Bobana. Práve on sa zaslúžil o návrat kanoniera do služieb milánskeho mužstva. Boban prišiel o miesto po tom, čo kritizoval klubového šéfa Ivana Gazidisa.



V decembri sa Ibrahimovič dohodol s AC na zmluve do konca sezóny s opciou na ďalšiu. Tridsaťosemročnému útočníkovi predtým vypršal kontrakt s klubom zámorskej MLS Los Angeles Galaxy.



Počas pandémie koronavírusu odcestoval z Talianska do Malmö, kde čaká na ďalší vývoj situácie. Z domova prostredníctvom videa vyzval na ďalšiu pomoc pre talianske zdravotníctvo a tých, "ktorí dennodenne zachraňujú naše životy". Založil aj fond na podporu talianskych nemocníc, do ktorého na začiatku vložil 100.000 eur.