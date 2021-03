Futbal: Ibrahimovič sa údajne vracia do švédskej reprezentácie

Štokholm 6. marca (TASR) - Zlatan Ibrahimovič sa údajne vracia do švédskej futbalovej reprezentácie.



"Tréner Janne Andersson nominuje 39-ročného útočníka do najbližších kvalifikačných zápasov MS 2022," cituje agentúra dpa švédske médiá.



Andersson sa so 116-násobným reprezentantom stretol v novembri. Útočník sa predtým v médiách vyjadril, že mu reprezentácia, v ktorej skončil po EURO 2016, chýba. "Bol to dobrý rozhovor a dialóg pokračuje," povedal po stretnutí hovorca národného zväzu.



Podľa najnovších informácií súhlasil Ibrahimovič s návratom a zväz už hráča AC Milána kontaktoval. Švédsko čaká 25. marca duel s Gruzínskom a o tri dni neskôr nastúpi proti Kosovu.