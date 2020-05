Ibrahimovič sa zranil a odišiel domov za rodinou

Miláno 27. mája (TASR) – Švédsky futbalový útočník Zlatan Ibrahimovič sa deň po pondelňajšom zranení lýtka vrátil do Švédska. Umožnil mu to jeho taliansky zamestnávateľ AC Miláno, aby vo vlasti strávil istý čas so svojou rodinou, s ktorou nebol od 11. mája.



Tridsaťosemročný útočník si počas tréningu poranil lýtkový sval, vyšetrenie však neukázalo poškodenie achilovky. O desať dní absolvuje kontrolné vyšetrenie. Keďže zranenie nie je vážne, v prípade júnového reštartu Serie A by nemal mužstvu chýbať. Informovala agentúra DPA.



Talianske ligy prerušili v polovici mája pre pandémiu koronavírusu, termín obnovenia zatiaľ nie je jasný, hovorí sa o 13. júni. Rozhodnúť by o tom mohli vo štvrtok 28. mája. Do konca Serie A zostáva odohrať 12 kôl.