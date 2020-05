Ibrahimovič sa vrátil do Talianska, podstúpi povinnú karanténu

Miláno 11. mája (TASR) – Švédsky futbalista Zlatan Ibrahimovič sa dnes vrátil do Talianska, kde podstúpi 14-dňovú povinnú karanténu. Po jej skončení sa bude môcť zapojiť do tréningového procesu v AC Miláno.



"Ibra" sa v uplynulých týždňoch pripravoval so švédskym prvoligistom Hammarby IF. Klub Serie A umožnil 38-ročnému útočníkovi vrátiť sa do vlasti v marci po prerušení súťaže pre pandémiu koronavírusu. Ibrahimovič neplánuje využiť opciu na predĺženie svojej zmluvy a po aktuálnej sezóne pravdepodobne opustí AC.



Športový riaditeľ Hammarby Jesper Jansson by privítal, keby Ibrahimovič zakotvil vo švédskom klube. "Existuje určitá šanca, že Zlatan si raz zahrá za Hammarby. Zatiaľ však nič také nepovedal ani nenaznačil. Iba on rozhodne o svojej budúcnosti," citovala slová Janssena agentúra AP.