Ibrahimovič sa zranil na tréningu AC Miláno. Koľko bude absentovať?

Miláno 25. mája (TASR) - Švédsky futbalista Zlatan Ibrahimovič z AC Miláno sa v pondelok zranil na tréningu. V utorok naňho čaká lekárske vyšetrenie, ktoré určí vážnosť indispozície. Podľa periodika La Gazzetta Dello Sport utrpel zranenie lýtka, no ďalšie zdroje informujú, že mohlo dôjsť k poškodeniu achilovky, ktoré by ho vyradilo na niekoľko týždňov.



Tridsaťosemročný útočník sa do talianskeho klubu vrátil v decembri, keď podpísal kontrakt na šesť mesiacov. Za Miláno, kde pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012, strelil v ôsmich ligových stretnutiach od návratu tri góly. Počas trvania najprísnejších opatrení v Taliansku proti pandémii koronavírusu trénoval vo švédskom klube Hammarby, ktorého je spolumajiteľ. Do Talianska opäť pricestoval pred dvoma týždňami, Serie A by sa mohla reštartovať v júni.