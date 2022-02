Ibrahimovič je zranený, v milánskom derby nenastúpi

Miláno 4. februára (TASR) - Švédsky futbalový útočník Zlatan Ibrahimovič z AC Miláno pre zranenie vynechá sobotňajšie ligové derby s mestským rivalom Interom. Štyridsaťročný kanonier má problém s achilovkou, pričom sa ešte úplne nezotavil ani z predchádzajúceho zranenia pravej nohy.



Proti obhajcovi nenastúpi ani chorvátsky útočník Ante Rebič, ktorého trápi zranenie členku. Ibrahimoviča by mal nahradiť francúzsky majster sveta Olivier Giroud. "Pre Zlatana je nepríjemné, že nemôže hrať. Prešli sme spolu s ním dlhú cestu, musíme ale ukázať, že to vieme aj bez neho. Olivier je hráč medzinárodného kalibru a je hladný nastúpiť. Je inteligentný a kompletný futbalista, dobrý v šestnástke. Ide o veľa, je to derby a boj o popredné priečky v tabuľke," citovala agentúra AFP slová trénera AC Stefana Pioliho.



Tréner Interu Simone Inzaghi tiež pripisuje zápasu veľkú dôležitosť: "Samozrejme, je veľmi dôležitý, najmä pre fanúšikov oboch klubov. Aj po ňom však bude ešte dosť zápasov." AC Miláno je v tabuľke na treťom mieste, má rovnaký počet bodov ako druhý Neapol. Líder Inter v strede so slovenským obrancom Milanom Škriniarom má o štyri body viac a o jeden odohraný zápas menej.