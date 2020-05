Bratislava 8. mája (TASR) - Medzinárodná komisia pre pravidlá (IFAB) schválila, že futbalové tímy budú môcť v jednom zápase striedať až päťkrát. Toto pravidlo má platnosť počas duelov, ktoré sa neodohrali pre pandémiu koronavírusu.



IFAB uviedla, že dočasné pravidlo platí pre súťaže, ktoré sa už začali, alebo sa majú začať, ale musia skončiť do 31. decembra. Prijali ho najmä preto, lebo jednotlivé ligy budú v nasledujúcich letných mesiacoch čeliť nabitému programu.



Vedenie dvoch najvyšších bundesligových súťaží vo štvrtok uviedlo, že o novinke v pravidlách uvažuje. Najskôr si ju však musia odhlasovať kluby. Tréneri síce budú môcť počas zápasu vymeniť až päť hráčov, ale budú mať k tomu len tri možnosti plus polčasovú prestávku, aby sa predišlo ďalšiemu zdržovaniu.



V súťažiach, kde sa zápasy predlžujú, bude možné vystriedať ešte jedného hráča navyše. Podľa vývoja v nadchádzajúcich mesiacoch sa Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) a IFAB rozhodnú, či sa dočasné pravidlo bude môcť predĺžiť.



Okrem toho povolila FIFA prestať používať systém VAR. Prijatie rozhodnutia je v tomto prípade na jednotlivých organizátoroch, a to s prihliadnutím k zdravotným opatreniam. Ak sa súťaže rozhodnú video využívať aj po pauze vynútenej pre pandémiu koronavírusu, musia ho prevádzkovať v plnom rozsahu podľa protokolu. Takže aj vrátane asistentov VAR.