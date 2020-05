Ighalo sa vráti do Číny, Manchester United sa so Šanghajom nedohodol

Manchester 25. mája (TASR) - Nigérijský futbalista Odion Ighalo sa s najväčšou pravdepodobnosťou vráti do Číny, keď mu 31. mája vyprší hosťovanie v Manchestri United. Anglický klub sa totiž nedohodol na jeho predĺžení so Šanghajom Šen-chua.



Tridsaťročný útočník prišiel na Old Trafford 30. januára, aby zaplnil miesto po zranenom Marcusovi Rashfordovi. Za klub odohral osem duelov a strelil štyri góly, no potom sezónu prerušila pandémia koronavírusu. Ighalo i Manchester dúfali, že v prípade obnovenia súťaže ju bude môcť dohrať. Premier League však plánuje reštart až v júni.



"Červení diabli" sa rozhodli, že Ighalove hosťovanie nepremenia na trvalý prestup, pretože v čase reštartu ligy už bude fit Rashford a Šanghaj pýtal za hráča 22 miliónov eur. Tréner Ole Gunnar Solskjaer si ho však chcel nechať do konca sezóny. Manchester, ktorý je Ighalov obľúbený klub už od detstva, totiž ešte pôsobí v troch súťažiach a môže odohrať až 18 zápasov za mesiac. S čínskym klubom sa však nedohodol. Informovala o tom televízia BBC.



Ighalo už v minulosti pôsobil v Anglicku, v drese Watfordu odohral v rokoch 2014 až 2017 dokopy 100 zápasov a strelil 40 gólov.