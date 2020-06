Bystričania v II. lige remízovali s Podbrezovou, Skalica zvíťazila 1:0

MFK Dukla Banská Bystrica - FK Železiarne Podbrezová 2:2 (0:0)



Góly: 90.+ Prikryl, 90.+ Laksik - 62. Paraj, 66. Krčula. Rozhodovali: Prešinský – Hrčka, Ádám, ŽK: Savič - Ďatko, 357 divákov



MFK Skalica - FK Poprad 1:0 (1:0)



Gól: 40. Nagy (z 11 m). Rozhodovali: Dohál - Kováč, Vitko, ŽK: Švrček - Gallovič, Grešák, Horváth, 340 divákov



Banská Bystrica 14. júna (TASR) - V sobotu sa po koronapauze roztočil futbalový kolotoč aj v II. slovenskej lige. Tá sa dohrá v skrátenom formáte len so šiestimi tímami, pričom celkový víťaz si zahrá baráž o postup do Fortuna ligy. V úvodnom kole remizovala Dukla Banská Bystrica na vlastnom štadióne s FK Železiarne Podbrezová 2:2. Futbalisti Skalice zvíťazili na vlastnom štadióne nad Popradom 1:0.Futbalisti MFK Dukla Banská Bystrica vstúpili do nadstavbovej časti druhej ligy z pozície lídra tabuľky remízou 2:2 s rivalom z Podbrezovej. V náhradnom domácom dejisku vo Zvolene vydreli v derby aspoň bod dvoma gólmi v nadstavenom čase, ktorými zmazali dvojgólové manko. "Možno tento bod bude v konečnom zúčtovaní dôležitý," uviedol pre TASR tréner Banskej Bystrice Stanislav Varga.Od klubu spod Urpína sa očakáva potvrdenie prvej priečky a boj o postup do Fortuna ligy. Ten si navyše bude vyžadovať aj úspech v baráži s posledným celkom najvyššej súťaže. "tvrdí Varga.Duel s Podbrezovou sa nevyvíjal pre banskobystrickú Duklu priaznivo. Hoci v prvom polčase mala viac šancí i väčšiu aktivitu, po prestávke išla do vedenia Podbrezová dvomi gólmi v priebehu štyroch minút. Lídra druhej ligy vývoj zaskočil, no napokon dokázal vybojovať aspoň bod v nadstavenom čase. Na malom štadióne vo Zvolene to ocenili aj diváci. Prišlo ich tam vyše 350, viac pre obmedzenia nemohlo, no povzbudzovali svoj tím do poslednej chvíle. "uviedol kouč Banskej Bystrice.Prvý gól Banskej Bystrice dal v 91. minúte hlavou skúsený stopér Patrik Prikryl. Vzápätí poslal prihrávku spoluhráčovi Laksíkovi na druhý presný zásah. Výraznou mierou sa tak postaral o zisk aspoň jedného bodu, s čím mohol byť spokojný: "Podbrezovčania sú pred skrátením dohratím druhej ligy už bez šance získať prvé miesto a vybojovať si tak návrat do Fortuna ligy. Káder majú plný zvučných mien a môžu hrať uvoľnene. "" komentoval výkon svojich zverencov tréner Podbrezovej Vladimír Cifranič.Do Zvolena chcelo prísť na zápas oveľa viac fanúšikov. Opatrenia pre pandémiu koronavírusu dovoľujú, aby bolo na štadióne dovedna 500 ľudí. Platiacich divákov však mohlo byť len 357. "" zhhodnotil reštart druhej ligy generálny manažér MFK Dukla Banská Bystrica Milan Smädo.