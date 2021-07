Asociácia klubov II. ligy žiada zlepšenie podmienok

Bratislava 28. júla (TASR) – Asociácia klubov II. futbalovej ligy žiada zlepšenie podmienok pre všetkých 16 účastníkov súťaže. Po stredajšom stretnutí s prezidentom Slovenského futbalového zväzu Jánom Kováčikom to povedali jej predstavitelia na čele s predsedom Norbertom Csutorom z FC ŠTK 1914 Šamorín.



Druhá liga sa v novej sezóne dostala na obrazovky internetovej televízie HUSTE.tv, podľa Csutoru však má oveľa väčší marketingový potenciál.



„Myslíme si, že druhá liga je tretia najsledovanejšia súťaž po prvej futbalovej a hokejovej. Nemá adekvátne zázemie, čo sa týka marketingu a mediálnych záležitostí. Je podvyživená, necítime dostatočnú podporu zväzu. Vydiskutovali sme si naše pozície, načreli sme aj do témy infraštruktúry klubov. Chceme, aby sa v budúcnosti transparentne prerozdeľovali prostriedky smerom na kluby, samozrejme, s prihliadnutím na výšku súťaže, ktorú hrajú."







Csutora na brífingu dodal, že sa diskutovalo aj o chýbajúcom mieste pre zástupcu druholigových klubov vo výkonnom výbore SFZ. „Diskusia bola obojstranná, dohodli sme sa, že sa opäť stretneme v polovici septembra, keď dostaneme konkrétne odpovede. Ako majitelia druholigových klubov vytvárame tlak, aby mohli byť podmienky lepšie. Snažíme sa hľadať riešenia v spolupráci so SFZ."



Optimistom bol po stretnutí prezident FC Košice Dušan Trnka. „Cítime, že panuje obrovská nespokojnosť vnútri futbalového hnutia. Je potrebné postaviť sa tomu čelom, hľadať riešenia a spôsoby, ako zlepšiť marketingový potenciál druhej ligy a celého profesionálneho futbalu na Slovensku. Napríklad Košice môžu byť len prínosom v každej súťaži a je to obrovský impulz, aby sme sa posunuli dopredu. Veľa dobrého sa urobilo, ale máme obrovské rezervy a na stretnutí sme si o nich povedali. Naozaj sa nádejam, že veľa z tých bodov, ktoré sme dali na stôl, budú pozitívne vyriešené. Keď sa to nepodarí, máme ďalšie možnosti, ako vyvinúť tlak."



Asociácia sa spoločným vyhlásením pripojila aj k iniciatíve „Za šport bez podmienok". „Cítime zodpovednosť ozvať sa, keď sa športu deje krivda. Preto vyzývame kompetentných, aby šport a športujúci obyvatelia neboli diskriminovaní za svoj zdravý životný štýl, ktorým inšpirujú aj zvyšok spoločnosti a prispievajú ku kolektívnemu zdraviu ľudí na Slovensku. Vyzývame, aby pre šport neplatili prísnejšie pravidlá ako pre ostatné aspekty spoločenského života. Vyzývame, aby športujúca mládež nemala povinnosť testovať sa pred každým zápasom, aby diváci, fanúšikovia, mohli navštevovať futbalové stretnutia, ktoré sa konajú na čerstvom vzduchu a časoch, keď je pandemická situácia najpriaznivejšia za uplynulých 18 mesiacov, aby opatrenia týkajúce sa športu odzrkadľovali aktuálny stav a vedecké štúdie, ktoré nepotvrdili komunitné šírenie vírusu na futbalových štadiónoch. Chceme, aby futbal fungoval bez nezmyselných podmienok," uvádza sa v stanovisku.