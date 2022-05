FK Dubnica remizovala s MŠK Púchov, oba tímy sa zachránili

Výsledky 30. kola II. ligy

FK Dubnica nad Váhom - MŠK Púchov 0:0



Rozhodoval: Marhefka, ŽK: Pagáč – Holáň





MŠK Žilina B - FC ŠTK 1914 Šamorín 1:1 (0:1)



Góly: 80. Chyla – 25. Nagy (z 11 m). Rozhodoval: Kolofík, ŽK: Belaník, Arameyaw – Nagy, Vera, Leginus, 64. Baéz, 141 divákov







FC Košice - Partizán Bardejov 2:2 (0:0)



Góly: 82. Ntuli, 90. Gladiš – 62. Adekuoroye, 78. Brenkus. Rozhodoval: Parilák, ŽK: Guba, Jonec, Gallovič, Šemrinec, Václav, Liener – Panadič, Cmiljanovič, ČK: 70. Jonec (Košice) po druhej ŽK, 1045 divákov





FK Humenné - MFK Skalica 2:1 (1:0)



Góly: 27., 80. Pinc - 69. Šebesta (z 11 m). Rozhodoval: Očenáš, ŽK: Maťaš, Streňo - Caltik, 480 divákov







FC Petržalka - MŠK Námestovo 6:0 (3:0)



Góly: 24., 61. Turčák, 40. Kelemen, 41. Sliacky, 74. Danek, 88. Harba. Rozhodoval: Marsal, 203 divákov







FC Rohožník - MFK Dukla Banská Bystrica 1:3 (0:2)



Góly: 79. Frimmel – 25. Hanes, 42. Depetris (z 11 m), 75. Willwéber. Rozhodoval: Glova, ŽK: 650 divákov





Slovan Bratislava B - FK Železiarne Podbrezová 1:2 (1:0)



Góly: 45.+ Nikitin – 53. Pavúk, 56. Kuzma. Rozhodoval: Mano, ŽK: Bakaľa, Ďatko, Paraj (všetci Podbrezová), 82 divákov







FK Slavoj Trebišov - KFC Komárno 0:2 (0:0)



Góly: 61. Šmehyl, 83. Bayemi. Rozhodoval: Greško, ŽK: Digoň - Horodník, Varga, 293 divákov



Konečná tabuľka II. ligy:



1. Podbrezová 30 24 2 4 86:25 74



2. B. Bystrica 30 21 6 3 62:24 69



----------------------------------------



3. Skalica 30 19 5 6 49:20 62



4. Komárno 30 17 8 5 51:29 59



5. FC Košice 30 17 5 8 73:38 56



6. Humenné 30 16 8 6 36:30 56



7. Šamorín 30 13 5 12 47:42 44



8. Petržalka 30 12 5 13 54:48 41



9. Žilina B 30 10 7 13 46:48 37



10. Trebišov 30 9 7 14 28:48 34



11. Dubnica 30 8 7 15 33:51 31



12. Púchov 30 8 5 17 36:49 29



----------------------------------------



13. Rohožník 30 8 5 17 30:58 29



14. Slovan B 30 7 5 18 36:61 26



15. Bardejov 30 3 9 18 26:54 18



16. Námestovo 30 2 3 25 19:87 9





Dubnica nad Váhom 20. mája (TASR) - Futbalisti FK Dubnica remizovali v dueli záverečného 30. kola II. ligy v považskom derby s MŠK Púchov 0:0. Výsledok znamená pre oba tímy záchranu v druhej najvyššej súťaži.Púchov má v konečnej tabuľke na 12. mieste rovnako ako Rohožník 29 bodov, no v jeho prospech hovorí lepšia bilancia zo vzájomných zápasov. Dubnica skončila jedenásta.Futbalisti FK Železiarne Podbrezová vyhrali II. ligu s päťbodovým náskokom. V piatok vyhrali v dueli záverečného 30. kola súťaže na ihrisku rezervy bratislavského Slovana 2:1. Podbrezová si vybojovala priamy postup do Fortuna ligy, rovnako ako druhá Dukla Banská Bystrica. Tá sa vyhla plánovanej baráži po nesplnení fortunaligových licenčných podmienok zo strany Serede a nahradí ju medzi elitou.Záverečné kolo rozhodlo, že okrem Partizána Bardejov a MŠK Námestovo obsadili zostupové priečky v druhej najvyššej súťaži aj FC Rohožník a ŠK Slovan Bratislava B. Rohožník klesol na 13. miesto po domácej prehre s Banskou Bystricou 1:3, "béčko" Slovana sa v dueli s víťazom súťaže zo 14. pozície neodlepilo. Záchrane sa tesne vyhol MŠK Púchov po remíze 0:0 v považskom derby v Dubnici - na konte má v konečnej tabuľke rovnako ako Rohožník 29 bodov, no v jeho prospech hovorí lepšia bilancia zo vzájomných zápasov. Definitívny počet zostupujúcich však ešte môže ovplyvniť to, či si prihlášku do II. ligy podajú všetci víťazi regionálnych tretích líg.