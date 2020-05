Iniesta po rokoch priznal depresie zo smrti kamaráta

Barcelona 24. mája (TASR) - Španielsky futbalista Andres Iniesta patrí k najlepším hráčom v histórii, na konte má mnoho úspechov a trofejí, no ani on sa nevyhol zložitým životným obdobiam. Po rokoch priznal, že trpel depresiami a musel vyhľadať odbornú pomoc.



Bývalý stredopoliar Barcelony označil rok 2009 za najhorší v živote. Hoci sa mu na trávnikoch darilo, s "blaugranas" vyhral ligový titul, národný pohár aj Ligu majstrov, v osobnom živote ho zasiahla tragédia, keď v auguste nečakane skonal jeho kamarát Dani Jarque. V tom čase pôsobil v Espanyole Barcelona a zomrel na náhle zlyhanie srdca. "Hoci som mal úspešné obdobie, postihlo ma niekoľko nepríjemností a vrcholom bolo úmrtie Daniho Jarqueho. Dostalo ma to do takej depresie, až som musel vyhľadať odbornú pomoc," citovala Iniestu agentúra SID.



Psychické problémy ho donútili nasťahovať sa naspäť k rodičom, šťastím pre neho bolo, že mal okolo seba ľudí, na ktorých sa mohol spoľahnúť: "Určite to bolo najzložitejšie obdobie v mojom živote. Veľmi mi pomohlo, že som mal pri sebe Annu, moju vtedajšiu priateľku a súčasnú manželku. A samozrejme rodičov."



Každé trápenie sa raz pominie a platilo to aj v Iniestovom prípade. Na MS 2010 v Juhoafrickej republike strelil víťazný gól vo finále proti Holandsku a tento moment označil za zlom: "Odvtedy sa začali meniť veci k lepšiemu. Som rád, že som prekonal to hrozné obdobie. Na druhej strane, pomohlo mi stať sa silnejším a lepším."