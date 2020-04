Inter Miláno má stále záujem o francúzskeho útočníka Girouda

Miláno 15. apríla (TASR) - Francúzsky futbalista Olivier Giroud by po júnovom vypršaní zmluvy s londýnskou Chelsea mohol pokračovať v kariére v talianskej Serii A. Záujem o neho má stále Inter Miláno, ktorého dres oblieka slovenský reprezentant Milan Škriniar.



Vedenie "nerazzurri" má údajne pre 33-ročného útočníka pripravený kontrakt do júna 2022 s následnou možnosťou uplatnenia ročnej opcie. Informáciu priniesol portál football-italia.net.



Inter chcel získať Girouda už v predošlom zimnom prestupovom okne. Transfer sa nepodarilo zrealizovať, pretože vedenie "The Blues" nedokázalo nájsť adekvátnu náhradu do útoku.