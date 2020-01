Inter Miláno má záujem o obrancu Emersona z Chelsea

Miláno 1. januára (TASR) - Taliansky futbalový klub Inter Miláno má záujem o ľavého obrancu Emersona Palmieriho z Chelsea. Podľa britského portálu The Independent je líder talianskej ligy ochotný investovať do prestupu 30 miliónov eur.



Rodák z Brazílie Emerson reprezentuje Taliansko, do Chelsea prišiel v januári 2018 a s londýnskym klubom má kontrakt na 4,5 roka. Súčasný kouč Frank Lampard ale údajne nie je spokojný s jeho výkonmi a v prípade získania náhrady mu umožní odísť už v januárovom prestupovom období. O služby 25-ročného obrancu prejavil interes aj Juventus Turín.