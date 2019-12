Futbal: Inter Miláno po víťazstve nad Janovom opäť na čele Serie A

Rím 21. decembra (TASR) – V sobotnom zápase 17. kola talianskej futbalovej Serie A nedal Inter Miláno v zostave so slovenským obrancom Milanom Škriniarom na štadióne Giuseppeho Meazzu šancu predposlednému Janovu a súpera zdolal 4:0. Inter sa opäť prehupol do čela tabuľky, na krk mu však dýcha Juventus Turín, ktorý má rovnaký počet 42 bodov.



Hostí načal po polhodine hry hlavou belgický útočník Romelu Lukaku. Už o minútu neskôr našiel autor prvého gólu Roberta Gagliardiniho, ktorý pravačkou zvýšil na 2:0. Po zmene strán premenil pokutový kop 17-ročný útočník Sebastiano Esposito a dvadsať minút pred koncom poslal loptu ľavačkou s pomocou brvna za chrbát brankára opät Lukaku.



V prvom zápase dňa zvíťazilo Udinese nad Cagliari 2:1. Ako prví sa radovali domáci, keď v 39. minúte poslal argentínsky stredopoliar Rodrigo de Paul technickou strelou loptu do pravého horného rohu bránky súpera. Hostia zo Sardínie vyrovnali šesť minút pred koncom riadneho hracieho času zásluhou Brazílčana Joaa Pedra. Ich radosť však trvala minútu a domáci Seko Fofana nekompromisne prekonal brankára Rafaela.







Serie A - 17. kolo:



Udinese Calcio – Cagliari Calcio 2:1 (1:0)



Góly: 39. de Paul, 85. Fofana – 84. Joao Pedro, ČK: 90.+2 Pisacane (Cagliari)







Inter Miláno – FC Janov 4:0 (2:0)



Góly: 31. a 71. Lukaku, 32. Gagliardini, 64. Esposito (z 11 m)



/za domácich M. Škriniar odohral celé stretnutie/