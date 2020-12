Inter Miláno zapísal Eriksena na prestupovú listinu

Miláno 23. decembra (TASR) - Dánsky futbalista Christian Eriksen je opäť bližšie k odchodu z Interu Miláno. Riaditeľ klubu Giuseppe Marott potvrdil, že stredopoliar je oficiálne zapísaný na prestupovej listine.



Dvadsaťosemročný Eriksen prišiel do Milána v januári, ale v novom pôsobisku príliš nepresvedčil. Postupne sa vytratil zo zostavy a sám priznal, že v Taliansku nie je spokojný. "Eriksen je na prestupovej listine. Nie je to trest, ale nedokázal sa presadiť do zostavy. Preto sme mu umožnili hľadať miesto, kde by sa uplatnil viac," citovala Marottu agentúra AFP.