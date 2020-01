Serie A: Inter Miláno získal na hosťovanie Mosesa z Chelsea

Rím 23. januára (TASR) - Nigérijský futbalista Victor Moses sa stane spoluhráčom slovenského obrancu Milana Škriniara v Interi Miláno. Účastník talianskej Serie A získal ofenzívneho stredopoliara na hosťovanie z Chelsea. Moses sa v tíme "modro-čiernych" stretne aj so svojim bývalým trénerom Antoniom Contem. Dohoda obsahuje aj klauzulu o možnom prestupe.



Dvadsaťdeväťročný Nigérijčan odštartoval ročník na hosťovaní v tureckom Fenerbahce Istanbul. "Som mimoriadne šťastný, že môžem opätovne pracovať so známym trénerom. Už som s ním hovoril a predostrel mi svoju predstavu o mojom pôsobení v klube. Dám do toho všetko, chcem pomôcť tímu," povedal Moses. Správu priniesla agentúra DPA.